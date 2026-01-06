6 Aralık 2025 serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 43,0320 liradan alınan dolar, 43,0340 liradan satılıyor. 50,5270 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 50,5290 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0410, Euro'nun satış fiyatı ise 50,2960 lira olmuştu.
