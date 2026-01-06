6 Aralık 2025 serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 09:42:00
6.01.2026 09:42:00
AA
6 Aralık 2025 serbest piyasada dolar 43,0340 liradan, Euro 50,5290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,0320 liradan alınan dolar, 43,0340 liradan satılıyor. 50,5270 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 50,5290 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,0410, Euro'nun satış fiyatı ise 50,2960 lira olmuştu.

