600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler Maliye Bakanı Şimşek’te olacak: Öncelik ‘taban ücret’

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 21.02.2025 - 04:23

Türk-İş ve Hak İş teknik toplantıları sürdürüyor ve tekliflerini hazırlıyorlar. Talepler netleşmedi. Yine de konfederasyonlar öncelikle “taban ücret artışı” istiyor. Onun üzerine yüzdelik zam yapılmasını talep ediyor. Kamuda en düşük işçi ücreti 37-38 bin lira. En düşük memur maaşı ise 43 bin 726 lira. Öncelikle bu farklılığın giderilmesini isteniyor. Mühendis, mimar, yazımcı gibi unvanlı personelin ücret düzenlemesi üzerinde de ayrıca çalışılıyor.

Emekli olan çoğaldı

Bu arada kamudaki eski, kıdemli işçilerin yüzde 90’dan fazlasının 2024 sonunda emekli oldukları öğrenildi. Bu yıl emekli olanların 2024’te emekli olanlara göre yüzde 25-30 daha düşük aylık alacaklarının ortaya çıkması ile bu durumun yaşandığı belirtiliyor. Örneğin karayolları, il özel idarelerinde 3 bin 500- 4 bin kıdemli işçinin emekli olduğuna işaret ediliyor. Kamudaki toplam 600 bin kamu işçisi içinde eski, kıdemli işçilerin sayısının 100 bini geçmeyeceği belirtiliyor.

2023’deki sözleşme mayıs ayında imzalanmıştı. Sendikalarda, bu yılki görüşmelerde sürecin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tutumuna göre ilerleyeceği yorumları yapılıyor. Şimşek’in gerek asgari ücret, gerek maaş ve aylıklara yönelik tutumuna dikkat çekiliyor.

