63.000’den fazla Ford otomobil geri çağrıldı
Nisan 2022’den itibaren Ford’un SUV modelleri Bronco ve Ranger’a sahip olan müşteriler, araçlarının ön camlarından şikâyetçiydi. Şikâyetlerine göre araçların ön camı yapıştırılmış gibiydi ve bir kaza anında uçup gidebilecek gibiydi. Ford, 63.000’den fazla aracı geri çağırdı.
Amerikan otomotiv üreticisi Ford Motor Company, 2022 yılına ait Bronco SUV ve Ranger kamyonet modelini bir hata sebebiyle geri çağırdı. Ford’a gelen şikayetlere göre bu modellere sahip olan insanlar, arabalarının ön camından şikâyetçi.
GERİ ÇAĞIRILDI
WebTekno'da yer alan habere göre; 8 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 39.063 Ford Bronco ve 17 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 24.231 Ford Ranger şirket tarafından geri çağrıldı. Ford, ortam sıcaklığı ve nemi, yapıştırma işlemi sırasındaki sıcaklık ayarları, vernik kalınlığı ve birçok diğer değişkeni göz önünde bulundurdu ancak ön camların neden ayrılabileceği konusunda bir sonuca varamadı.
ABD’nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından sağlanan belgelere göre sorun ilk olarak Nisan 2022'nin başlarında bir müşterinin Bronco'sunda keşfedildi. Ford, sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanmanın gerçekleşmediğini belirtiyor.
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