Otomobil pazara daldı, faciadan dönüldü!
Karabük’te rampada frenleri boşalan bir otomobil, pazar yerinde tezgahlara çarparak durdu. Faciadan dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde kurulan cumartesi pazarında; Kenan O. idaresindeki 78 BC 566 plakalı otomobil, rampada sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri geri gelip pazara girdi.
"İNSAN HAYATI İLE OYNANMAZ"
Elbise ve sebze tezgahlarına çarparak duran otomobilde ve alışveriş yapan yurttaşlardan yaralanan olmadı. Tezgahı zarar gören Yüksel Karan, "Araba yukardaydı, herhalde frenleri patladı. İçinde sürücü vardı ve insanlar kaçıştı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı sadece bizim tezgahta bazı ürünler zarar gördü. Pazar kuruluyorsa trafik olmaması lazım. Pazara gelen bir sürü insan var. Pazarı, ya düzgün bir yere alırsınız ya da kaldırırsınız buradan. Hiç olmazsa insan hayatı ile oynanmaz. Bugün benim tezgahım böyle oldu ama belki insan da ölebilirdi" dedi.
Otomobil içinde bulunan Murat Sivritepe ise, “Arabayı çalıştırırken, biranda frenler boşladı ve geri geri kaydık. Arabalara çarpmamak için kırınca tezgahları yıktık” dedi.
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