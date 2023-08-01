6.5 milyon memur ve emekli zam için pazarlık masasında

Yayınlanma: 01.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.08.2023 - 04:00

Bir aylık sürede sözleşme ya masada ya da hakem kurulunda karara bağlanacak. Bugünkü toplantıda konuşmaların ardından bir aylık görüşme takvimi belirlenecek. Ayın ortasına doğru iktidarın masaya teklifini getirmesi bekleniyor. Görüşmelerde yetkili konfederasyon olan Memur-Sen’in tutum ve tavrı belirleyici olacak.

ORTAK TALEP SEYYANEN

Masadaki 3 konfederasyon da öncelikle memurlara yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zammın mutlaka emekliliğe de yansıyacak şekilde düzenlenmesini ve emeklilerin de bu artıştan yararlandırılmasını istiyor. Enflasyon farkının 6 ayda bir değil kaybın yaşandığı aydan itibaren karşılanmasını talep eden konfederasyonlar, gelir vergisinin ilk diliminin de ya düşürülmesini ya da yüzde 10-15’te sabitlenmesini istiyor.

Yetkili konfederasyon olan Memur-Sen bu dönem 3’er aylık dönemler için artış talep etti. Türkiye Kamu-Sen, 2024’ün ilk altı aylık dilimi için yüzde 40; ikinci altı aylık dilimi için yüzde 30 zam istedi. Ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep etti.

KESK ise 22 bin TL olan en düşük maaşın Ocak 2024’ten itibaren eş, çocuk yardımı ve kira yardımı ile birlikte en az 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyor. KESK konutu olmayan emekçilere büyükşehirlerde 7 bin 500 TL, diğer şehirlerde 5 bin TL kira yardımı da talep ediyor.