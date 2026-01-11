Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kamuoyunun merakla beklediği zam tablosu ortaya çıktı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 65 aylığını kimler alabilir?

65 YA Ş AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşına yapılan zamla birlikte 65 yaş aylığı 5.390 TL'den 6.393 TL'ye yükseldi. Evde bakım parası 11.702 TL'den 13.878 TL'ye çıktı. Aynı şekilde kronik hastalık parası da 11.702 TL'den 13.878 TL'ye yükseldi.

YAŞLILIK AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

* 65 yaşını doldurmuş olan,

* Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

* Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

* 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.