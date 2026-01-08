8 Ocak 2026 serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor. 50,3930 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 50,3950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,0400, avronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.
