8 Ocak 2026 serbest piyasada döviz açılış fiyatları

8.01.2026 09:31:00
8 Ocak 2026 İstanbul serbest piyasada dolar 43,0410 liradan, Euro 50,3950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,0390 liradan alınan dolar, 43,0410 liradan satılıyor. 50,3930 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 50,3950 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,0400, avronun satış fiyatı ise 50,3580 lira olmuştu.

