Eski Habertürk spikeri Nur Köşker'den, Mehmet Akif Ersoy'un o iddialarına yanıt: 'Eğer bir iftira niyetim olsaydı...'

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, savcılık ifadesinde Nur Köşker hakkında; "Saçma hareketlerde bulunduğu için kanaldan kovulmuştur. Bu nedenle bize husumet beslemektedir. Habertürk'ün asansörlerinde 7/24 kamera kaydı vardır. Beyanları iftiradır ve asılsızdır" iddiasında bulundu.

O İDDİALARA YANIT VERDİ

Köşker, iddialara verdiği yanıtta kanaldan kovulmadığını istifa ettiğini vurgulayarak; "Taciz ve mobbing gibi insanın onuruna ve hayatına dokunan konular iftira konusu olamaz. Eğer bir iftira niyetim olsaydı, orada kalır, susar ve bu düzenin içinde yoluma devam ederdim. Oysa ben hayatımı, mesleğimi, düzenimi bırakıp Amerika'ya geldim. Geri dönüp bu kirli çarkların ve oyunların parçası olmak gibi en ufak bir arzum yok" diyerek yanıt verdi.

"KOVULMADIM, KENDİ İSTEĞİMLE İSTİFA ETTİM"

İktidara yakın Sabah'a konuşan Köşker, iddialara şöyle yanıt verdi:

"Savcılığa sunduğum mesajlar ortada. Öncelikle şunu net biçimde belirtmek isterim; Habertürk'ten kovulmadım, kendi isteğimle istifa ettim. Bu bilgi çok kolay şekilde teyit edilebilir.

İkincisi, kamuoyuna yansıyan bazı söylemlerin aksine, asansörde taciz edildiğime dair hiçbir zaman bir iddiam olmadı. Saçma hareketler yapan biri için İnsan Kaynakları'na memnuniyet bildirilmez; bu kendi içinde çelişkidir.

Taciz ve mobbing iddiası bir çıkar aracı değil, bir cesaret beyanıdır. Hiçbir kadın, sırf husumet uğruna kendini bu kadar savunmasız ve ağır bedellerin olduğu bir yere koymaz. Bu tür iddialar, bir kadının en kolay değil, en zor ve en ağır bedeli ödeyerek dile getirdiği iddialardır. Çünkü böyle bir beyan, en çok iddia sahibinin hayatını, itibarını ve geleceğini etkiler.

Bu nedenle taciz ve mobbing gibi insanın onuruna ve hayatına dokunan konular iftira konusu olamaz. Eğer bir iftira niyetim olsaydı, orada kalır, susar ve bu düzenin içinde yoluma devam ederdim. Oysa ben hayatımı, mesleğimi, düzenimi bırakıp Amerika'ya geldim. Geri dönüp bu kirli çarkların ve oyunların parçası olmak gibi en ufak bir arzum yok."