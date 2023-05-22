828 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Hiroşima kentinde süren G7 Liderler Zirvesi’nde küresel gıda bildirisi yayımlandı. “Direnç Küresel Gıda Güvenliği için Hiroşima Eylem Bildirisi” başlığıyla açıklanan bildiride COVID-19, Rusya-Ukrayna Savaşı, değişken enerji ve gübre fiyatlarının küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.
Bildiride, 2021 yılında dünyada 828 milyona yakın kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı belirtilirken kıtlık riskine dikkat çekildi. Bildiride, kötüye giden küresel gıda güvenliği krizine karşı birlikte çalışılmasının önemli olduğu kaydedildi.
Karadeniz Tahıl İnisiyatifi’nin sorunsuz işleyişinin sürdürülmesi için taraflara çağrı yapıldı. Uygun fiyatlı, güvenli ve besleyici gıdaya erişimin temel ihtiyaç olduğu vurgulanan bildiride, “Herkesin beslenmesini sağlamak başta olmak üzere her bir insan için daha iyi bir gelecek inşa etmek ortak hedefimizdir” denildi.
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