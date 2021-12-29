8,7 milyon pet şişe kumaşa dönüştürüldü

29 Aralık 2021 Çarşamba, 11:44

Sürdürülebilir üretim konusunda faaliyet gösteren yünlü kumaş üreticisi Yünsa, doğada çözünebilen çevre dostu kumaş üretiminin yanında geri dönüştürülen malzemelerden de kumaş üretimi yapıyor. Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal kaynak kullanımı azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri dönüşüm firması Unifi firması ile işbirliği yaparak atık pet şişelerden kumaş üretimi yapıyor.

Son olarak, Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE® elyaf kullanarak, 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürmüş oldu.

746 BİN 243 LİTRE SU TASARRUFU SAĞLANDI

"Daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem veriyoruz" diyen Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, "Bu kapsamda dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile işbirliği yaparak, atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel REPREVE® elyaf karışımlı kumaşlar üretiyoruz. Bugüne kadar koleksiyonlarımızda 147 bin kilogramdan fazla REPREVE® elyaf kullanarak, yaklaşık 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdük. Böylece toplamda 2 milyon 283 bin 530 kilovat saat enerji ve 746 bin 243 litre su tasarrufu sağladık. Diğer bir deyişle, 83 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine denk gelen enerji tasarrufu veya bin 22 kişinin 1 yıllık içme suyu ihtiyacı kadar da su tasarrufu sağlamış olduk” diye konuştu.