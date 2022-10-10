9 ayda 138 milyon yolcu
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocak-eylül arası ve eylül ayı hava trafiğine ilişkin verileri yaptığı yazılı açıklama ile paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-eylül döneminde uçak trafiğinin iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye genelinde havalimanlarımızda iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcumuza hizmet verdik. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı" ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, havacılık istatistikleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştığını belirterek, üst geçişlerle toplam uçak trafiğinin yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktığını bildirdi.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Hollanda ziyareti sonrası ortadan kayboldular
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması
- Soyer açıkladı, İmamoğlu tebrik etti