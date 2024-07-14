9.4 milyon GSS’yi ödeyemedi

Yayınlanma: 14.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.07.2024 - 04:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonda “en kötüsünün geride kaldığını” savunurken yurttaşı önümüzdeki aylarda zor bir dönem bekliyor.

Türkiye’nin “sefalet endeksi”nde adım adım birinciliğe doğru yol aldığına, halen yedinci sırada olduğuna dikkat çeken CHP milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, bunu şöyle örneklendirdi: “Yılın ilk 4 ayında 3.9 milyon haneye elektrik, 588 bin haneye doğalgaz yardımı yapıldı. 768 bin kişi sağlık, 1 milyon 538 bin 96 çocuk ise eğitim hizmetlerinden ancak sosyal yardım ile yararlanabildi. Aile Bakanlığı’na göre genel sağlık sigortası (GSS) borcunu ödeyemeyen işsizlerin sayısı ocak-nisan döneminde 9 milyon 444 bin 458 oldu.” Enflasyona göre yılın ilk beş ayı itibarıyla alım gücü 17 bin liradan 14 bin liranın altına gerileyen asgari ücretin, Merkez Bankası’nın 2024 sonu için yüzde 40 olan enflasyon öngörüsü tutarsa yılsonunda 12 bin 500 liraya düşeceğini kaydeden Vehbi Bakıroğlu, “Ayrıca ilk 5 ayda 8 bin 149 liraya gerileyen en düşük emekli aylığının alım gücü de en iyi tahminle 7 bin 200 liraya kadar inecek. Hazine bakanının ‘En kötüsü geride kaldı’ demesi en basit tabirle hayal satmaktır!” dedi.