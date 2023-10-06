AA Anketi: Cari dengenin ağustosta açık verecek mi?

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 16:50
AA Anketi: Cari dengenin ağustosta açık verecek mi?
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AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 11 Ekim Çarşamba günü açıklanacak Ağustos 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının ağustosta 820 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler hesabı beklentileri 300 milyon dolar fazla ile 3,8 milyar dolar cari açık arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Temmuz 2023'te 5 milyar 466 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 58 milyar 517 milyon dolar olmuştu.


Cari işlemler cari açık AA anketi

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