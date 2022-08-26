AA Finans 2. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak 2022 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 7,3 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 5,0 ile yüzde 8,2 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 3,5 ve en yüksek yüzde 5,8 oldu.
Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.
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