Son Dakika: ABD'nin GSYH'si ikinci çeyrekte de daraldı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:44

ABD'de ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,9 daraldı.

Bloomberg anketine göre yıllıklandırılmış gayrisafi yurtiçi hasılanın bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdüğü tahmin ediliyordu.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 daralmıştı.

ABD'de ekonomik aktivite son dönemdeki sert sıkılaşma döngüsünün etkisiyle yavaşlama yaşamıştı. Fed Mart ayında 3 yılın ardından ilk kez faiz artırmış, devamında sıkılaşma hamlelerine devam ederek 1980'lerin başından bu yana görülen en agresif faiz artışı sürecine imza atmıştı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Çarşamba günü kararın ardından yaptığı açıklamada ülkede resesyon olmadığına işaret etmişti. Ekonominin resesyonda olduğuna inanmadığını söyleyen Fed Başkanı, “Talep hala güçlü ve ekonomi bu yıl büyümeye devam etme yolunda” dedi.

RESESYON ANALİZLERİ

Ülke ekonomisi için son dönemde gelen resesyon analizleri yılın ikinci yarısı için ılımlı bir durgunluğa işaret ediyor.

Verilerin yayınlanmasından önce yapılan Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin gelecek 12 ayda bir resesyon beklentisi de haziran ayındaki yüzde 30 seviyesinden yüzde 47,5’e yükseldi. 18-22 Temmuz arasında yapılan MLIV Pulse anketine katılanların yüzde 51,8’i de Fed’in ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu düşürme ihtimalini “düşük” olarak değerlendirdi.

Bank of America ABD Başekonomisti Michael Gapen 2022’nin ikinci yarısından itibaren başlayacak ılımlı bir resesyon öngördü.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers “yumuşak inişin çok mümkün görünmediğini” söylerken, mevcut Hazine Bakanı Janet Yellen ise istihdam artışında bir yavaşlama olduğunu ancak resesyon emareleri görmediğini kaydetti.

Öte yandan Fed yetkilileri şu ana kadar bir resesyondan kaçınmanın mümkün olduğunu ve yumuşak inişin sağlanabileceğini savundular. Powell da daha önceki açıklamalarında fiyat istikrarını sağlamada başarısız olmanın, ABD ekonomisini resesyona sokmaktan “daha büyük bir hata” olacağını belirtmişti.