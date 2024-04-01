AA Finans'ın anketi sonuçlandı: İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 3,67 artacağını tahmin etti. Yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörüldü.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Çarşamba günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkacağı öngörülüyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de martta 45,58 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta yüzde 4,53 artış kaydetmişti.
2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|43,31
|6,84
|6,7
|Şubat
|42,46
|4,04
|4,53
|Mart
|45,58
|3,67
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