Son Dakika: İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu

Son dakika haberleri... İTO verilerine göre, İstanbul'da mart ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,93, toptan fiyatlar ise 3,78 arttı. Yıllık bazda değişim ise, perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda ise yüzde 63,21 oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 12:23
Son Dakika: İstanbul'un mart ayı enflasyonu belli oldu
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) mart ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Şubatta yüzde 76,58 olan İstanbul'un yıllık enflasyonu, martta yüzde 78,25'e yükseldi.

2024 yılı Mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde  3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,78 oranında arttı.

2023 Mart ayına göre 2024 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 78,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 63,21 olarak gerçekleşti.

Mart 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamaları grubunda yüzde 8,96, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,66, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,01, Konut Harcamalarında yüzde 3,90, Gıda Harcamalarında yüzde 3,62, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,05, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,06, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.

Mart 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 7,85, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 5,20, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 3,30, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,65, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 0,83 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 0,43, artış izlenmiştir. Mensucat Grubunda ise herhangi bir değişim gözlendi.


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