AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: Ekonomistler Merkez Bankası faiz kararından ne bekliyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Şubat Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.
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