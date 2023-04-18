AB, kapalı veya beklemedeki cihazların enerji tüketimini azaltmak için yeni kurallar devreye soktu

Yayınlanma: 18.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 07:00

Avrupa Birliği (AB), televizyon ve oyun konsolu gibi çeşitli teknolojik cihazların kapalı veya beklemedeyken elektrik tüketimlerini daha da düşürmeye yönelik yeni kurallar hazırladı.

AB Komisyonu, eko tasarım düzenlemesi çerçevesinde cihazların bekleme veya kapalı durumdaki elektrik tüketimine yönelik kurallarda güncelleme yapıldığını açıkladı. Buna göre, televizyon, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi, fırın, tost makinesi, kahve makinesi, printer, video kamera, oyun konsolu, hoparlör, tv kutusu gibi çeşitli ürünler düşük güç modunda, kapalı veya beklemede daha az elektrik tüketecek. AB'ye göre uygulanmaya başlanacak yeni kurallar şu şekilde: