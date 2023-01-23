AB üyesi dört ülkeden Avrupa Komisyonu'na sıfır emisyon çağrısı

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 15:27

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 15:27

Hollanda, Belçika, Danimarka ve Lüksemburg tarafından yapılan ortak açıklamada AB Komisyonu'na yeni teklifte ağır vasıtalar için sıfır emisyon hedefine yer verilmesi çağrısında bulunuldu. electrive.com'da yer alan habere göre bir hedef tarih verilmemekle birlikte açıklamada AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötrlüğü hedefine atıfta bulunuluyor.

Şubat ayında ağır vasıtalar için uygulanacak daha katı CO2 standartları öncesinde yapılan bu çağrı, sektördeki bazı kesimlerin benzer düşüncelerini yansıtıyor.

Dört ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, "HDV'ler (ağır hizmet araçları) için CO2 standartlarının yaklaşan revizyonu, pazara güçlü bir sinyal göndermek ve zamanında geçişi teşvik etmek için eşsiz bir fırsat sunuyor" denildi.

SINIRLARIN GENİŞLETİLMESİ ÇAĞRISI

Dörtlü ayrıca 2030 yılına kadar yeni kamyon ve otobüsler için daha katı geçici CO2 emisyon hedefleri belirlenmesi ve sektörün emisyonlarının yaklaşık %35'inin AB'nin mevcut CO2 standartlarında yer almaması nedeniyle CO2 sınırlarının ilave karayolu yük araçlarına genişletilmesi çağrısında bulundu.

Komisyonun yeni ''Yeşil Anlaşma''nın bir parçası olarak önümüzdeki ay sunmayı planladığı teklif, AB'nin üreticilere 2019/2020 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarında yüzde 30'luk bir azalma sağlaması yönündeki mevcut şartının yerini alacak.

Ancak bu hedeflere dahi itirazlar var. Agora Verkehrswende tarafından yapılan bir çalışma, Daimler Truck tarafından geçişin daha hızlı olabileceği ve olması gerektiği yönündeki bir değerlendirmeyi yansıtmakta.

Agora, yüzde 30'luk hedefin 2027'ye çekilmesini ve 2030 için yüzde 65'lik bir azaltım belirlenmesini savunuyor.

POLİTİKA PAZARI

Price Waterhouse Coopers'ın da lojistik sektörünün mevcut ilerleme hızına bakarak benzer iyimser tahminlerde bulunduğu bildirildi.

Daimler Truck da kısa süre önce düzenlenen bir panelde, sadece CO2 emisyon hedeflerinin ötesinde bir yaklaşım önerdi ve "bugün planlama güvenliği eksik olduğu için CO2 azaltma hedefi değil, politika pazarı tarafından belirlenen pazarda kesin bir ZEV (sıfır emisyonlu araç) araç payı" görmek istiyor.

Daimler'e göre bu, Euro-7'nin tamamen atlanmasını da içerebilir.

Binek ve hafif ticari araçlar için AB organları 2035 yılından itibaren içten yanmalı motorlu yeni araçların üretimine son verilmesine karar vermişti.