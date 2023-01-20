Otomotiv satışlarında ithalin payı yerlinin üzerinde

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:00

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 16:13

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 56.18, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,81 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yıl 2021'e kıyasla yüzde 6.2 büyüyerek 783 bin 283 adet olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 5.5 artarak 592 bin 660 ve hafif ticari araç satışları yüzde 8.6 artışla 190 bin 623 adet seviyesinde kaydedildi.

YERLİ ARAÇ PAYI

Geçen yılki toplam 783 bin 283 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 343 bin 228 oldu. İthal araç satışı ise 440 bin 55 olarak belirlendi.

Son 5 yıla bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti.

YERLİ İTHAL DAĞILIMI

ODMD verilerine göre, yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'de yüzde 43.89 iken, bu oran 2022 sonunda 43,81'e geriledi. Söz konusu dönemde ithal araçların toplam satıştaki payı ise yüzde 56,10'dan 56,18'e çıktı.

2020'de yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 45.72, ithalin payı ise yüzde 54.27 olmuştu. 2019'da yerli üretimin payı yüzde 43.01 ve ithalin payı yüzde 56.98 olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise satışlarda yerli üretimin payı yüzde 37.12 ve ithal araçların payı yüzde 62.87 olarak belirlenmişti.

ÖNE ÇIKAN MARKALAR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 146 bin 435 adetlik satışın 143 bin 598'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 99 bin 639 toplam satışın 70 bin 493'ü yerli üretim olan Renault ve 77 bin 435 toplam satışın 67 bin 691'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 49 bin 937'lik toplam satış içerisinde 32 bin 509 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 45 bin 176 toplam satış içerisinde 28 bin 43 adetlik satışla beşinci oldu.

İTHAL SATIŞLARDA iLK 5 MARKA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirdiği 60 bin 341 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 36 bin 725 adetlik satışla Opel, 36 bin satışla Dacia ve 32 bin 666 satışla Peugeot izledi.

Renault, 29 bin 146 satışla dördüncü ve Citroen de 28 bin 831 beşinci sırada konumlandı.

Geçen yıl markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle: