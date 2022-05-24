AB ve ABD'den Rusya'ya kınama
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ABD, "Rusya'nın enerjiyle şantaj yapmasını" kınadı.
AB Komisyonu ile ABD, Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda ortak açıklama yayımladı.
Rusya'nın Finlandiya'ya elektrik ve doğalgaz akışını kestiğine, Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz ihracatını durdurduğuna ve diğer Avrupa ülkelerine benzer tehditlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Rusya'nın Avrupa için "haksız ve kabul edilemez" eylemlerde bulunan güvenilmez bir enerji tedarikçisi olduğu belirtildi.
Açıklamada, tarafların Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirme konusunda kararlı olduğunun altı çizilerek "AB Komisyonu ve ABD, Rusya'nın enerjiyle şantaj yapmasını kınıyor." ifadesi kullanıldı.
Avrupa'da enerji arzını çeşitlendirme ve Rus gazına bağımlılığı azaltma çabalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, Rusya'dan enerji ithalatını azaltmak için kararlı adımlar atması gerektiği, AB Komisyonu ve ABD'nin bu zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalıştığı kaydedildi.
Açıklamada, AB ve ABD'nin Avrupa'da doğalgaz arzının çeşitlendirilmesi, fosil yakıtlara talebin azaltılması, temiz enerji üretiminin hızlandırılması gibi alanlarda çalışmaya devam edeceği vurgulanarak Finlandiya'nın bir ABD firmasıyla LNG terminali kiralama sözleşmesi yapmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.
Rus enerji şirketi Gazprom, 3 gün önce ruble cinsinden ödeme yapmadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurdu.
Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya elektrik sağlamayı kesti.
Rusya, geçen ay da rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurmuştu.
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