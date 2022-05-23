ABD borslarında 7 haftanın ardından yükseliş bekleniyor

ABD borsasının ana endeksleri, fiyatı piyasa ortalamasından hızlı artan teknoloji hisselerinin ve bankaların tekrar yükseliş beklentisiyle yeni haftaya başlıyor.

Reuters
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:51
ABD borslarında 7 haftanın ardından yükseliş bekleniyor
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ABD borsasının gösterge endekslerinden S&P 500, geçen cuma günkü işlemlerde 3 Ocak'taki kapanış zirvesinin yüzde 20 gerisinde işlem görerek ayı piyasasının sinyalini verdi. Endeks, şu anda tüm zamanların zirve kapanış seviyesinden yüzde 18.7 aşağıda bulunuyor.

Hafta sonu çip üreticisi Broadcom Inc'in bulut hizmet sağlayıcısı VMWare Inc şirketini satın almak için görüşmeler yaptığına dair haberlerin çıkmasıyla VMWare'nin hisseleri borsa açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 21.4 yükseldi. Broadcom hisseleriyse yüzde 5.1 düştü.

Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc , Meta Platforms ve Amazon.com gibi hızlı büyüyen hisseler ise borsa açılışı öncesinde yüzde 0.4 ila yüzde 0.7 yükseldi.

TSİ 16.05 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 1.03 artarken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.97 yükseldi. Nasdaq 100 endeksindeki 7 haftalık düşüşün ardından vadeli kontratlar günlük yüzde 0.57 artıda bulunuyor.


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