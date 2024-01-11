ABD, 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı

ABD, Nisan 2022'den bu yana Rusya'dan ilk defa Kasım 2023'te petrol ithal etti.

AA
Yayınlanma: 11.01.2024 - 14:01
ABD, 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı
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ABD dış ticaret verilerine göre, ülke Kasım 2023'te 749 bin dolar bedelle 10 bin varil Rus petrolü aldı.

İthalatın varil başına 74,9 dolardan gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar uygulamaya başlamış, nisan 2022 itibarıyla da Rusya'dan petrol ithalatını durdurmuştu.

G7 ülkeleri de aralık 2022'de Rus petrolüne yönelik varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını yürürlüğe koymuştu.


ABD Rusya rus petrolü

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