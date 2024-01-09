Petrol fiyatları için çarpıcı tahmin! 9 Ocak 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:50

Güncelleme: 09.01.2024 - 11:50

Uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatının arz ve talepteki gelişmeler ve küresel ekonomik risklerdeki azalmanın etkisiyle bu yıl 70-90 bandında seyredeceği öngörülüyor.

Petrol fiyatlarının 2024'te büyük oranda sabit kalacağı öngörüsünde bulunan JP Morgan, Brent petrolün varil fiyatının ortalama 83 dolar olacağını tahmin ediyor.

ORTALAMA BEKLENTİ 81 DOLAR OLDU

Brent petrolün, bu yıl 70-90 dolar bandında seyredeceğini tahmin eden Goldman Sachs, fiyatların yıllık bazda 81 dolar ortalamasını yakalayacağını öngörüyor.

Morgan Stanley de küresel petrol arzındaki artışın talepteki yükselişin önüne geçeceği beklentisiyle Brent petrolün bu yılın ilk yarısında varil başına 80 dolar seviyesinde seyredeceğini, yılın ikinci yarısında ise düşüşe geçeceğini tahmin ediyor.

Petrol fiyatlarına ilişkin en yüksek tahminin sahibi Bank of America, Brent petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 90 dolar civarında olacağını öngörüyor.

75 DOLAR OLACAĞI TAHMİN EDİLDİ

En düşük tahmine sahip finansal kuruluş Citigroup da ABD'de artan petrol üretimi ile OPEC+ grubunun üretim kesintilerini sürdüreceği beklentisiyle bu yıl Brent petrolün varil başına ortalama 75 dolar olacağını tahmin ediyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings ise OPEC+ grubunun arz üzerinde kurduğu baskının yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirterek, Brent petrolün varil fiyatını bu yıl için ortalama 80 dolar olarak revize etmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 36,82TL

Motorin: 39,03 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,45 TL

Motorin fiyatı: 39,67 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,64 TL

Motorin fiyatı: 39,88 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 19.05 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.