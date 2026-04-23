ABD ablukası engelleyemedi: İran, Hürmüz Boğazı geçişlerinden ilk gelirini sağladı

ABD’nin İran limanlarına yönelik kesintisiz ablukası sürerken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerden ilk gelirini sağladı. Küresel ticaret açısından kritik öneme sahip olan boğaz, enerji piyasaları ve uluslararası ticaret için önemini koruyor.

İran Meclis Başkanvekili Hamit Rıza Hacıbabayi, Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada, elde edilen gelirin Merkez Bankası hesabına aktarıldığını duyurdu. Hacıbabayi, “Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelir, Merkez Bankası hesabına aktarılmıştır” ifadelerini kullandı.

PİYASALARDA HÜRMÜZ ETKİSİ

Tahran yönetiminin boğazı kapatma yönündeki kararlı duruşu ve barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Hindistan’da Sensex ve Nifty 50 endeksleri başta olmak üzere birçok borsada düşüş görülürken, petrol fiyatları 102 doların üzerine çıktı.

İran’ın bölgede üç konteyner gemisini hedef alması ve ABD ablukasını gerekçe göstererek boğazı kapalı tutması, arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

TRUMP’TAN ATEŞKES VE ABLUKA KARARI

Krizin yedinci haftasına girilirken ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Trump, İran limanlarına yönelik ablukayı sürdüreceklerini belirtirken, ateşkes süresinin de uzatıldığını açıkladı.

Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, kararın Pakistan’dan gelen talep ve İran yönetimi içindeki ayrışmalar nedeniyle alındığını ifade etti. Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İran hükümetinin ciddi şekilde bölünmüş olduğu gerçeğinden hareketle; İranlı liderler ve temsilciler birleşik bir teklifle gelene kadar saldırılarımızı durdurmamız talep edildi. Bu nedenle ordumuza ablukaya devam etme talimatı verdim ve ateşkesi, bir teklif sunulup müzakereler sonuçlanana kadar uzattım.

YATIRIMCILAR BEKLEMEDE

Piyasalarda yatırımcılar, bir yandan çatışmayı sona erdirecek diplomatik gelişmeleri takip ederken, diğer yandan yapay zeka odaklı ticaret ve güçlü şirket bilançolarının etkisiyle denge arayışını sürdürüyor.

Ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yanaşmaması, bölgedeki gerilimin yüksek kalmasına ve piyasalardaki belirsizliğin devam etmesine neden oluyor.