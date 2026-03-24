ABD basını duyurdu: Merkez Bankası'ndan dolar rezervi hamlesi!

24.03.2026 15:08:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Bloomberg’in haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşı kaynaklı dalgalanmalara karşı Türk Lirası'nı korumak için yeni politika araçlarını devreye almayı değerlendiriyor. Kur üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik adımların gündemde olduğu belirtiliyor.

ABD merkezli Bloomberg’in haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İran savaşı kaynaklı oynaklığa karşı Türk Lirası'nı desteklemek amacıyla politika araç setini genişletmeye hazırlanıyor.

ALTIN KARŞILIĞI SWAP SEÇENEĞİ MASADA

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre Merkez Bankası, Londra piyasasında altın karşılığı döviz swap işlemleri gerçekleştirme seçeneğini değerlendiriyor. Söz konusu adımın döviz likiditesini artırarak kur üzerindeki baskıyı sınırlamayı hedeflediği ifade ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

ALTIN REZERVLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye, son yıllarda dolar varlıklara bağımlılığı azaltma stratejisi kapsamında küresel ölçekte en fazla altın alımı yapan ülkeler arasında yer alıyor.

Bloomberg verilerine göre, Merkez Bankası’nın altın rezervleri mart başı itibarıyla yaklaşık 135 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

