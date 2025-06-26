ABD Başkanı Donald Trump Fed Başkanı değişikliği için düğmeye bastı: 'Kimi seçeceğimi biliyorum'

The Wall Street Journal’ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek kişiyi eylül veya ekim ayında seçip duyurmayı planlıyor.

TRUMP’IN POWELL’A YÖNELİK ÖFKESİ ERKEN AÇIKLAMAYI TETİKLEYEBİLİR

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, Trump’ın “Powell’a yönelik öfkesinin” başkanın duyuruyu beklenenden erken yapmasına neden olabileceğini söyledi.

ADAY LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Kaynaklar, Trump’ın Fed başkanlığı için düşündüğü isimler arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile eski Fed Guvernörü Kevin Warsh’ın olduğunu aktardı. Ayrıca, Hazine Bakanı Scott Bessent’in de potansiyel aday olarak Trump’a sunulduğu belirtildi. Eski Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da adaylar arasında yer alıyor.

BEYAZ SARAY’DAN PARA POLİTİKASI AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Trump’ın Fed başkanının daha erken açıklanmasını isteyip istemediğine yönelik soruya, Fed’in büyüme odaklı para politikası izlemesi gerektiği cevabını verdi.

TRUMP’IN POWELL HAKKINDAKİ SERT ELEŞTİRİLERİ

Trump, NATO Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında Powell için, “Neyse ki çok yakında gidecek, çünkü bence berbat biri” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, “Üç ya da dört kişi içinde kimi seçeceğimi biliyorum” dedi. Görevinin bitmesine 11 ay kalan Powell hakkında eleştirilerini sürdürerek, “Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.