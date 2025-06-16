ABD Başkanı Donald Trump’ın toplam serveti ne kadar?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hükümet Etik Ofisi tarafından açıklanan yıllık mali beyanı, geçen yıl aile destekli bir kripto para şirketindeki hissesinden yaklaşık 57 milyon dolar kazandığını ortaya koyuyor.

GELİR KAYNAKLARI ÇEŞİTLİLİĞİ

Trump’ın beyanında, golf tesisleri, ticari anlaşmalar ve Apple ile Berkshire Hathaway gibi şirketlerdeki hisse senetleri dahil olmak üzere geniş ve çeşitli gelir kaynakları ile varlıkları yer alıyor.

TOPLAM VARLIK DEĞERİ

Beyannameye göre, Trump’ın toplam varlıklarının değeri yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

KRİPTO PARA KAZANÇLARI

Kripto para şirketi World Liberty Financial’daki hissesinden elde edilen 57 milyon dolar, dijital token satışlarından sağlandı. Bu rakam, Trump’ın geçen yıl henüz yeni gelişmekte olan ve o tarihten sonra önemli ölçüde büyüyen kripto para girişimlerinden elde ettiği geliri gösteriyor.

KRİPTO SEKTÖRÜNDE YENİ ADIMLAR

Trump ailesi, kısa süre içinde kripto sektörünün birçok alanına adım attı. Eylül ayında kurulan World Liberty Financial, devlet onaylı ve dolara sabitlenmiş, 1:1 değişim oranına sahip bir stablecoin çıkardı; bu para birimi nakit depolama ve diğer kripto tokenlerin alımında kullanılıyor.