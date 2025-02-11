ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni gümrük vergisi: Çelik ve alüminyuma yüzde 25 zam!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:53

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:53

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Kaynaklar, yeni düzenlemenin 4 Mart'ta yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, imza töreninde "Bu büyük bir adım... Amerika'yı yeniden zenginleştireceğiz" dedi.

AVUSTRALYA İÇİN MUAFİYET GÜNDEMDE

Trump, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile görüşmesinin ardından Avustralya'ya muafiyet sağlanabileceğini söyledi. Ancak yetkililer, genel olarak gümrük vergilerinin tüm ithalatı kapsayacağını ve belirli ürünler için istisna öngörülmediğini vurguladı.

ADİL TİCARET MESAJI

Başkan Trump, misilleme vergileri konusunda endişeli olmadığını belirterek, "Tarifelerin adil olmasını istiyoruz. Onlar bizden ücret alırsa, biz de onlardan alırız" dedi.

ABD MALLARINA VERGİ UYGULAYAN ÜLKELERE MİSİLLEME SİNYALİ

Trump, önümüzdeki günlerde ABD ürünlerine vergi koyan ülkelere karşılık vereceklerini açıkladı. Beyaz Saray'ın ticaret danışmanı Peter Navarro ise, "Bu vergiler, yabancı dampingine son vererek yerli üretimi teşvik edecek" ifadelerini kullandı.

Trump, benzer bir uygulamayı 2018'de de hayata geçirmiş, ancak daha sonra bazı ülkelere muafiyet tanımıştı.