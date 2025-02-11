CHP'li Uzgel: Erdoğan, Trump'tan çekiniyor

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:15

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:20

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin ilhakına yönelik açıklamaları tartışılmaya devam ederken; muhalefet tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump’ın açıklamalarına dönük söylemleri ‘yetersiz’ bulundu.

“Yeni Amerikan yönetiminin Gazze’yle ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur” diyen Erdoğan, Gazze halkının Gazze’de kalmaya devam edeceğini söyledi.

ABD yönetiminin konuya ilişkin açıklamalarını ve iktidarın tutumunu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Trump’ın planının ‘korkunç’ nitelikte insanlığa ve hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

‘SERT DEĞİL’

Plana yönelik tüm dünyadan sert tepkiler geldiğini anımsatan Uzgel; dünyada belki de ilk kez Filistin konusunda Rusya-Çin, Batı Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin aynı çizgide buluştuğunu söyledi.

Uzgel, “Ancak biz nedense en yetkili ağızdan bu konuda yeterince sert açıklama görmedik. Hatta son güne kadar hiç açıklama görmedik. Erdoğan, Trump’tan çekiniyor” dedi.

‘ETNİK TEMİZLİK ÇAĞRISI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefetin baskısı sonucunda dört gün sonra açıklama yaptığını söyleyen Uzgel, yapılan açıklamada ise Donald Trump’ın isminin geçmediğini belirtti.

Uzgel, “Burada etnik temizlik çağrısı var. Bunun karşısında bu kadar yumuşak bir açıklama olmamalı. Erdoğan esip gürleyen birisiydi ancak son derece dikkatlice seçilmiş ifadeler kullandı. Biz ana muhalefet partisi olarak zorlayınca, kaçınılmaz olunca ancak o zaman açıklama yaptı. O da yeterince sert bir açıklama değildi” değerlendirmesinde bulundu.