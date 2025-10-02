ABD borsaları güne yükselişle başladı

ABD'de Demokrat ve Cumhuriyetçilerin salı gece yarısından önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların hükümetin kapanması sırasında devlet kurumlarını küçültmek için kendisine "benzersiz" bir fırsat sunduğunu belirtti.

'SİYASİ BİR ALDATMACA'

Trump, bugün Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought ile çoğu "siyasi bir aldatmaca" olan Demokrat kurumlardan hangilerinde işten çıkarma yapılacağını ve işten çıkarmaların geçici olup olmayacağını belirlemek için toplantı yapacağını bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ülkede ekonomik büyümenin hükümetin kapanmasından zarar görebileceğini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların ABD'de federal hükümetin kapanmasıyla ilgili belirsizliği bir kenara bıraktığını ifade ederek, önemli ekonomik verilerin yayımlanmasındaki aksamaya rağmen faiz indirimi beklentilerinin canlı kaldığını söyledi.

Tarihsel olarak, hükümetin kapanmasının hisse senedi piyasaları üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğuna işaret eden analistler, ancak mevcut veri boşluğunun Fed'in ekonomiyi değerlendirme ve politika yönlendirme kabiliyeti için risk oluşturduğunu belirtti.

TESLA'DA YÜKSELİŞ

Öte yandan, üçüncü çeyrek teslimatlarında yıllık yüzde 7,4 artış bildiren Tesla'nın hisseleri yüzde 2'ye yakın kazançla güne başladı.

Çip üreticisi AMD'nin hisseleri de Intel'in müşterisi olmak üzere görüşmelerde bulunduğuna yönelik haber sonrasında yüzde 3'ten fazla yükseliş kaydetti.