ABD borsaları son işlem gününde yükselişle kapandı

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,61 artarak 47.716,42 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,54 artışla 6.849,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,65 kazançla 23.365,69 puana çıktı.

ABD'de dün Şükran Günü tatili dolayısıyla kapalı olan pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Dünyanın en büyük vadeli işlem ve opsiyon borsalarından biri olan CME'de veri merkezindeki soğutma sistemi sorunu nedeniyle 8 saatten fazla duraklama yaşanmıştı.

S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones endekslerine bağlı vadeli işlemler ile döviz ve emtia vadeli işlemleri ve opsiyonları duraklamadan etkilenirken, CME'de işlemler ABD'de piyasaların açılışından kısa süre önce yeniden başladı.

Analistler, Şükran Günü tatilinin ardından bugün yarım gün açık olan ABD piyasalarında işlem hacminin düşük olduğuna işaret ederek, duraklamanın böyle bir günde yaşanması nedeniyle etkilerinin daha sınırlı olabileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz indirimine gideceği beklentileriyle yatırımcıların risk iştahının arttığını anımsatan analistler, Fed'in aralık ayında vereceği politika kararına etkili olabilecek verilerin izleneceğini kaydetti.