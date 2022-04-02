ABD borsası vadeli kontratları artıda seyretti

ABD borsası vadeli kontratları, işsizliğin iki yılın en düşük seviyesini görmesine rağmen ABD tarımdışı istihdam verisinin Mart'ta beklentilerin altında artmasının ardından kazanımlarının bir kısmını geri verse de artıda seyretti.

Reuters
02 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00
ABD borsası vadeli kontratları artıda seyretti
Abone Ol google-news

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamada ABD'de Mart ayında tarım dışı istihdam 431,000 ile beklentilerin altında yükseldi. Buna rağmen ABD borsası vadeli kontratları artış kaydetti. ABD borsası vadeli kontratları artışları şu şekilde:

TSİ 1653 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.32 artıda seyretti.

S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.26 yükseldi.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları  yüzde 0.22 artış kaydetti.


ABD istihdam ekonomi borsa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler