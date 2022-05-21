Dolar, altın, Euro ve borsada bu hafta ne oldu?

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:23

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,94 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4.27, Euro/TL yüzde 4.68, dolar/TL yüzde 2.70 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 2.372,35, en yüksek 2.424,54 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,94 azalarak 2.372,35 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,27 kazanımla 940 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,27 artışla 6.298 liraya yükseldi.

ÇEYREK FIRLADI

Geçen hafta sonu 1.480,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.542,00 liraya çıktı.

DOLAR 1 HAFTADA YÜZDE 2,70 DEĞER KAZANDI

Bu hafta ABD Doları yüzde 2,70 değer kazanarak 15.8880 liraya, Euro da yüzde 4,68 artışla 16.7850 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,36 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,69 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.