ABD-Çin zirvesinde kritik görüşme: Trump ve Şi el sıkıştı, piyasalarda hareketlilik başladı

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Güney Kore’nin Busan kentindeki Gimhae Hava Üssü’nde ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin basına açık bölümünde iki lider birbirlerine karşılıklı saygı ve iş birliği mesajları verdi.

Trump, Şi’yi “Uzun zamandır dostum olan, Çin’in çok saygın ve değerli başkanı” olarak nitelendirdi ve kapsamlı görüşmelerin ilerleyen saatlerde yapılacağını belirtti. Şi ise Çin-ABD ilişkilerinin istikrarlı olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SORUMLULUK

Şi, Çin ve ABD’nin büyük ülkeler olarak sorumluluklarını paylaşabileceğini ifade etti. Bölgesel krizler ve barış süreçlerinde iki ülkenin katkısının önemine değindi. Trump’ın basına açık bölümde ABD’nin nükleer test kararıyla ilgili soruyu cevapsız bırakması dikkat çekti.

FINANSAL PİYASALARDA YANSIMALAR

Görüşmenin ardından altın fiyatları yeniden yönünü aşağı çevirdi ve ons altın 3 bin 949 dolara geriledi. Euro/Dolar paritesi satıcılı seyir izlerken, dolar endeksi 99,00 seviyesinde bulunuyor. Çin’in yuanı ise dolar karşısında zayıfladı.