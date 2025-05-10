ABD Çin'e yönelik vergileri tek taraflı düşürmeyeceğini açıkladı

Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:14

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:14

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceğini, Çin'in de taviz vermesi gerektiğini söyledi.

Leavitt, düzenlediği brifingde basın mensuplarının ticaret müzakerelerine dair sorularını da yanıtladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in hafta sonu İsviçre'de Çin'den temsilcilerle görüşeceğine işaret eden Leavitt, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi ABD ve Çin, bir süredir görüşüyorlardı ve şimdi her iki ülkeden ekipler şahsen bir araya gelecekler. Trump ve ticaret ekibinin Amerika için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacağından emin olabilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Leavitt, ABD'nin düzinelerce ticaret ortağıyla daha görüştüğünü belirterek, Trump'ın Çin ile görüşmeler konusunda Bessent'e güvendiğini söyledi.

'NELER OLACAĞINI BU HAFTA SONU GÖRECEĞİZ'

Trump'ın Çin'den ithalata uygulanan yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerini yüzde 80'e düşürmeyi önermesine yönelik soru üzerine Leavitt, "Başkan hâlâ Çin'e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor, onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor. Yüzde 80 rakamına gelince, bu Trump'ın ortaya attığı rakamdı. Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Leavitt, müzakereler sonuçlandıktan sonra doğrudan Hazine Bakanı Bessent veya Başkan Trump'ın bilgilendirme yapacağından emin olduğunu ifade etti.

Dün İngiltere ile varılan ticaret anlaşmasının "detaylar tamamlanmadan açıklandığı" iddiasını reddeden Leavitt, söz konusu anlaşmanın iyi bir anlaşma olduğunu dile getirdi.

Leavitt, Trump'ın sadece İngiltere için değil, diğer tüm ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerinde de yüzde 10'luk temel tarifeyi sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

İLK TEMAS OLACAK

Trump, bugün Truth Social hesabından Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin öneride bulunmuş, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış" ifadesini kullanmıştı.

İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.