ABD'de tüketici güven endeksi aşağı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin aralık ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi aralıkta geçen aya kıyasla 1,9 puan artışla 52,9'a çıktı.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 53,3 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi kasımda ise 51 olarak ölçülmüştü.

EKONOMİK KOŞULLAR ENDEKSİ

Amerikalıların finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi de aralıkta 0,7 puan azalışla 50,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 3,6 puan artışla 54,6'ya çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye gerilerken, 11 ayın en düşük seviyesini gördü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye indi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, iş gücü piyasasına ilişkin beklentilerin bu ay biraz yükseldiğini ancak tüketicilerin yüzde 63'ünün gelecek yıl işsizliğin artmaya devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Hsu, tüketicilerin ekonomiye ilişkin görüşlerinin, yıl sonu itibarıyla bazı iyileşme işaretleri görülse de, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 30 daha düşük seviyede olduğuna dikkati çekti.