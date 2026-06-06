ABD'de tüketici kredileri nisanda beklentilerin üzerinde arttı

ABD Merkez Bankası (Fed), nisan ayına ilişkin tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici kredileri, nisanda önceki aya kıyasla 20,7 milyar dolar artarak 5,15 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 17,8 milyar dolar artması yönündeydi.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 11,6 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 9,1 milyar dolar artış kaydetti.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ARTIŞ

Tüketici kredilerinde nisanda kaydedilen artış yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,8 oldu.

Devir yapan krediler bu dönemde yüzde 10,4, devir yapmayan krediler yüzde 2,9 yükseldi.