ABD'den faiz sinyali geldi: Altın fiyatları o seviyeye geriledi! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Ağustos 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından doların güçlenmesiyle düşüş yaşadı. Jeopolitik gerilimler ise güvenli liman talebini desteklemeye devam ediyor.
FED BAŞKANI'NIN MESAJLARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ
Altın, önceki seansta yüzde 1’den fazla değer kazandıktan sonra ons başına yaklaşık 3360 dolara geriledi. Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konuşmasında işgücü piyasası risklerine dikkat çekti. Powell, işsizlik düşük seyrederken para politikasının "kısıtlayıcı" kalmaya devam ettiğini belirterek, faiz indirimi ihtimaline işaret etti. Ayrıca gerekli görülmesi halinde yeni ayarlamaların yapılabileceğini söyledi.
FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ
Powell’ın mesajlarının ardından piyasalar hızlı tepki verdi. Vadeli işlemlerde eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimali neredeyse tamamen fiyatlandı.
JEOPOLİTİK RİSKLER ALTINA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilimler altına yönelik güvenlik ihtiyacını artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, meydan okuyan bir konuşmasında, "ulusun barış çağrıları duyulmadığı sürece" ülkeyi savunmaya devam edeceğini açıkladı.
MOSKOVA’DAN YENİ İDDİALAR
Zelenski’nin bu açıklamaları, Moskova’nın Ukrayna’nın Rus enerji tesislerini hedef aldığını öne sürmesinin ardından geldi. Rusya, saldırılar arasında batı Kursk bölgesindeki bir nükleer santralde yangın çıktığını da iddia etti.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
- Gram altın: 4 bin 435 TL
- Çeyrek altın: 7 bin 284 TL
- Cumhuriyet altını: 29 bin 4 TL
- Ons altın: 3 bin 364 dolar
- Yarım altın: 14 bin 569 TL
- Tam altın: 29 bin 98 TL
- Gremse altın: 72 bin 969 TL