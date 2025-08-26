ABD’den vize hamlesi: Ücretlerde büyük artış yolda!

ABD’nin hayata geçirdiği “Visa Integrity Fee” kapsamında, özellikle turist vizelerinin maliyeti ciddi şekilde yükseldi. Öğrenci ve çalışma vizeleri de aynı ek ücretten etkilenecek.

ESTA BAŞVURULARI DA ETKİLENİYOR

Vize Muafiyet Programı (ESTA) kapsamındaki yolcular ek ücretten muaf tutulsa da, ESTA başvuru ücretindeki artış nedeniyle vize almadan ABD’ye seyahat eden yolcular da ek maliyetle karşılaşacak.

ÜCRET İADESİ BELİRSİZ

ABD yasaları teoride ücretlerin iade edilmesine imkan tanıyor. Ancak vizelerin uzun süreli geçerliliği ve uygulamanın ayrıntılarındaki belirsizlikler nedeniyle çoğu başvuru sahibi fiilen geri ödeme alamayacak.

EKONOMİYE ETKİSİ TARTIŞMALI

Kongre Bütçe Ofisi (CBO), yeni ek ücretlerden yıllık 2,7 milyar dolarlık gelir beklerken, turizm sektörü temsilcileri yüksek maliyetlerin ABD’ye olan ilgiyi azaltabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde bu uygulamanın uluslararası katılımı düşürebileceği dile getiriliyor.

TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ

Henüz uygulamaya geçmeden ABD’ye gelen yabancı turist sayısında yüzde 6’lık düşüş yaşandı. Bazı ülkelerde rezervasyonlar yüzde 40–60 oranında geriledi. Uzmanlar, vize ücretlerindeki artışla bu eğilimin derinleşeceğini belirtiyor.

DÜNYANIN EN PAHALI VİZELERİ

Yeni düzenlemeyle ABD vizeleri, dünyadaki en pahalı vizeler arasına girdi. Bu durum, özellikle turizmde büyük hedefler koyan ülkelerle rekabette ABD’nin elini zayıflatabilir.

ABD'NİN ÇEKİCİLİĞİ AZALABİLİR

Uzmanlar, vize ücretlerindeki yüksek artışın hem turizm hem de eğitim ve iş gücü hareketliliğini olumsuz etkileyebileceğini, ABD’nin küresel çekiciliğini azaltabileceğini vurguluyor.