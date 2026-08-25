ABD'den 'ya biz ya onlar' dayatması: İran'la ticaret yapan ülkelere finansal abluka resti

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik kaynakları hedef alan kapsamlı bir "ekonomik dışlama" operasyonu başlattıklarını açıkladı. Bessent, İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin de ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Bessent, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a ve ülkeye destek sağlayanlara karşı daha önce benzeri görülmemiş bir ekonomik operasyon başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik kaynakları kesmek ve Tahran'ı yalnız bırakana kadar baskıyı sürdürmek olduğunu belirten Bessent, ABD Silahlı Kuvvetlerinin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlama hedefi doğrultusunda gerekli ekonomik zemini hazırladıklarını ifade etti.

Bessent, ABD ekonomisinin gücünün uzun soluklu bir mali operasyon yürütmelerine imkan sağladığını belirterek, İran'ın önünde iki seçenek bulunduğunu söyledi. Buna göre Tahran ya küresel izolasyon ve asgari düzeyde bir geçim ekonomisiyle karşı karşıya kalacak ya da küresel ekonomiye yeniden entegre olma yolunu seçecek.

'SIFIR SIZINTI' YAKLAŞIMI

İran'ın yaptırımlardan kaçmasını sağlayan tüm kanalları hedef aldıklarını belirten Bessent, Hazine Bakanlığının İran'ın petrol kaçakçılığı ve yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı bağlantıları, aracılar ve ağları tespit ettiğini söyledi.

Bessent, Hazine Bakanlığı ve diğer kurumların atacağı adımlarla Devrim Muhafızları Ordusu'nu ve İran'ı finanse eden gelir kaynaklarının engelleneceğini belirterek, "Sıfır sızıntı yaklaşımını uyguluyoruz" dedi.

İran'ın destekçilerinin ülkenin petrolünü satın aldığını ve taşıdığını savunan Bessent, döviz büroları ve serbest ticaret bölgeleri üzerinden de İran'a finansal kaynak akışının kolaylaştırıldığını öne sürdü.

Bessent, çatışmanın gri alanlarında faaliyet göstermenin artık "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ülkelerin bu faaliyetlerin mümkün kılınmasından habersiz olduklarını iddia edemeyeceğini söyledi.

İRAN'LA İŞ YAPANLARA İKİNCİL YAPTIRIM UYARISI

Bessent, Trump'ın dünya liderleriyle görüşerek İran ile ilişkilerin sona erdirilmesi yönündeki talebini ilettiğini ve bu konuda sonuç alınmaya başlandığını belirtti.

İran ile herhangi bir uluslararası ekonomik etkileşimi kolaylaştıran ülkelere yönelik de uyarıda bulunan Bessent, ABD'nin yanında yer alanların bundan fayda sağlayacağını, İran'la bağlarını sürdürenlerin ise giderek ağırlaşan izolasyonla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Bessent, ABD Hazine ve Dışişleri bakanlıkları ile ABD ordusundan ekiplerin dünyanın farklı bölgelerinde muhataplarıyla görüştüğünü belirterek, tespit edilen faaliyetlerin sona erdirilmesi için ülkelere süre verildiğini açıkladı.

Bu faaliyetlerin sona erdirilmemesi halinde ABD'nin tek taraflı olarak harekete geçeceğini belirten Bessent, İran adına kara para aklamayı kolaylaştıran kuruluşların ABD Doları sisteminden çıkarılacağını söyledi.

Bessent, yeni sektörel yaptırımların İran'ın diğer ülkelerde kullandığı beş önemli ekonomik kanalı hedef aldığını belirtti. Bu alanları dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve taşımacılık olarak sıraladı.

Yeni önlemlerin İran'la iş yapmaya devam edenler açısından ikincil yaptırım riskini genişleteceğini belirten Bessent, yaptırımların uygulanmasına yönelik sürecin de hızlandırılacağını ifade etti.

60'TAN FAZLA KURULUŞ VE GEMİYE YAPTIRIM

Bessent, Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) da İran'ın yasa dışı nükleer ve füze teknolojileri edinmesini, siber operasyonlar yürütmesini ve petrol geliri elde etmesini sağlayan dünya genelindeki 60'tan fazla kuruluş, kişi ve gemiye yaptırım uyguladığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik tutumunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını savunan Bessent, Tahran'la ekonomik ilişkilerini sürdürenlerin sonuçlarla karşılaşacağını vurguladı.

Bessent, İran'ı destekleyenlerin ABD'nin kararlılığını sınamanın bedelini küçümsememesi gerektiğini belirterek, ABD'nin ekonomik sisteminin sunduğu avantajlardan yararlanırken İran'a destek verilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İSRAİL'DEN ABD'NİN YAPTIRIM KARARINA DESTEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından Netanyahu adına yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent'e teşekkür edildi.

Netanyahu, ABD'nin İran ve İran'a yardım edenlerden ağır bedeller talep etmekte haklı olduğunu savundu.