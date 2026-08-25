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Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2026 Salı...

Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2026 Salı...

25.08.2026 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatlarındaki yükseliş durmuyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2026 Salı...

25 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 25 Ağustos 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altın, ABD Doları’ndaki değer kaybına yönelik endişeler ve ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarını artıracağına ilişkin açıklamaların desteğiyle yükselişini sürdürdü.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 7.165 TL
Çeyrek altın 11.682 TL
Cumhuriyet altını 46.544 TL
Ons altın 4.632 dolar
Yarım altın 23.358 TL
Tam altın 46.815 TL
Gremse altın 117.397 TL

Spot altın yüzde 0,4 yükselerek 4 bin 668,19 dolar/ons seviyesine çıktı. Gün içinde 14 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören altın, böylece yükseliş ivmesini korudu. ABD altın vadeli kontratları da yüzde 0,6 artışla 4 bin 724,50 dolara ulaştı.

Altındaki yükselişte, geçen hafta yeniden güç kazanan ABD Doları’nın değer kaybetmesine yönelik endişeler etkili oldu. ABD Hazinesi’nin uzun vadeli tahvil geri alımlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını açıklaması da yatırımcıların ABD Doları’nın değerine ilişkin kaygılarını artırarak altına olan talebi destekledi.

SIRADAKİ HEDEF 4 BİN 900-5 BİN DOLAR BANDI

Piyasa analistleri, altında yaşanabilecek olası geri çekilmelerin alımlarla karşılanabileceğine dikkat çekiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde altının 4 bin 900-5 bin dolar aralığındaki bir sonraki önemli direnç bölgesine yönelme potansiyeli bulunuyor.

Ancak yüksek faiz oranları, yatırımcıya faiz getirisi sunmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle piyasalar, Fed’in para politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından izliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED MESAJLARINDA

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bu hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı ilk konuşma, piyasalar açısından kritik önem taşıyor. Warsh’ın mesajlarının özellikle tahvil getirilerindeki son yükseliş ve Fed’in Trump yönetiminden bağımsızlığına ilişkin tartışmalar açısından yakından takip edilmesi bekleniyor.

ABD’de Fed’in para politikasını şekillendirmede yakından izlediği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi de çarşamba günü açıklanacak. Verinin, faiz indirimi beklentileri ve dolayısıyla altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

BATI ASYA’DAKİ GERİLİM ALTINI DESTEKLİYOR

Batı Asya’da ise İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden öne çıktı. İran, Washington’ın ekonomik yaptırımları genişletme kararına karşılık vereceğini açıkladı. Tahran ayrıca önemli ticaret ortaklarının ABD’nin baskı kampanyasına direnmesini beklediğini bildirdi.

Jeopolitik risklerdeki artış da yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Altındaki yükselişe diğer değerli metaller de eşlik etti. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla 69,16 dolar, platin yüzde 0,4 yükselişle 1.883,93 dolar, paladyum ise yüzde 0,2 artışla 1.359 dolar seviyesine çıktı.

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