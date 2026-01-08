ABD'den yaptırımları geri çekme kararı: Venezuela petrolü sebep gösterildi...

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Venezuela petrolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim etmesine yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı açıklamaya değinen Leavitt, bunun Venezuela'daki geçici yönetimle yapılan bir anlaşma olduğunu belirtti.

'TARİHİ ENERJİ ANLAŞMASI'

Leavitt, bunun hem Amerikan halkına hem de Venezuela halkına fayda sağlayacağını savunarak, ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın bu "tarihi enerji anlaşmasını" hayata geçirmek için Venezuelalı yetkililer ve petrol endüstrisindeki özel sektör temsilcileriyle birlikte çalıştığını aktardı.

Venezuela'nın ABD'ye teslim ettiği petrolün yaptırım uygulanan ve gemilerde bekleyen petrol olduğunu dile getiren Leavitt, ülkedeki geçici yönetimin bu petrolü ABD'ye teslim etmeyi kabul ettiğini ve çok yakında ülkeye ulaşacağını ifade etti.

BEYAZ SARAY'DA TOPLANTI YAPILACAK

Leavitt, ABD hükümetinin Venezuela petrolünü küresel piyasada pazarlamaya başladığını belirterek, "ABD, Venezuela ham petrolünün ve petrol ürünlerinin küresel pazarlara taşınmasını ve satışını mümkün kılmak için yaptırımları seçici bir şekilde geri çekecek" dedi.

Ham petrol ve petrol ürünlerinin satışlarını gerçekleştirmek ve finansal destek sağlamak için dünyanın önde gelen emtia pazarlamacıları ve kilit bankaların sürece dahil olacağını söyleyen Leavitt, Venezuela petrolü ve ürünlerinin satışından elde edilen tüm gelirlerin öncelikle küresel ölçekte tanınan bankalardaki ABD kontrolündeki hesaplarda toplanacağını aktardı.

AMERİKAN HALKININ YARARINA!

Leavitt, bunun daha sonra, ABD hükümetinin takdirine bağlı olarak, Amerikan halkı ve Venezuela halkının yararına kullanılacağını ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Wright'ın bugün Florida'da bazı petrol şirketi yöneticileriyle görüştüğünü ifade eden Leavitt, cuma günü de Beyaz Saray'da bir toplantı yapılacağının bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin ardından ülkenin petrol endüstrisine ABD'li şirketlerin dahil olacağını açıklamıştı.

Trump, dün yaptığı bir açıklamada da Venezuela'daki geçici yönetimin ABD'ye 30 ila 50 milyon varil petrol teslim edeceğini duyurmuştu.