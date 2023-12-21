ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 17:00

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,9 arttı. Piyasa beklentisi ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin ekim ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9, kasım ayında yayımlanan ikinci tahminlerde ise yüzde 5,2 büyüdüğü kaydedilmişti.

Bu dönemde yapılan aşağı yönlü revizyona rağmen ABD ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyümesini kaydetti.

ABD ekonomisi, 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 2,2 ve ikinci çeyreğinde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme performansında; tüketici harcamaları, özel stok yatırımları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal kamu harcamaları, konut sabit yatırımları ile konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde ihracat da arttı.

Üçüncü çeyreğe ait GSYH verisindeki revizyonda ise tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyon belirleyici oldu. Büyümeye negatif etki yapan ithalat da aşağı yönlü revize edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,8'den 2,6'ya düşürüldü. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,3'ten yüzde 2'ye revize edildi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7'lik artış kaydetmişti.