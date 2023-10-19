Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Yayınlanma: 19.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.10.2023 - 07:00

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı. Ekonomistler, ikinci çeyrekteki yüzde 6,3 olan büyümenin üçüncü çeyrekte yüzde 4,4'e yavaşlamasını bekliyorlardı.

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 1,0'da kalacağı yönündeydi. Hükümet 2023 yılı büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5,0 olarak belirlemişti.

Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Çin'in dördüncü çeyrek yıllık GSYH büyümesinin yüzde 4,4'ün üzerinde gerçekleşmesi halinde, yüzde 5 civarında olan tüm yıl GSYH hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

KENTSEL İŞSIZLİK NEREDEYSE İKİ YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Çin hükümetinin verilerine göre Çin'in perakende satışları Eylül ayında yükselirken, kentsel işsizlik oranı neredeyse iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomistlere göre perakende satışlar geçen ay yüzde 4,9'luk tahmini artışa karşın yüzde 5,5 arttı.

Kentsel işsizlik, Ağustos ayındaki yüzde 5,2 seviyesinden Eylül ayında Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 5'e geriledi.