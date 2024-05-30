ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:15

ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı.

ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin altında büyüdü.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahminine göre GSYİH’nin yüzde 1,3 büyümesi ve tüketici harcamalarının ise yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Enflasyon cephesinde, Fed'in tercih ettiği ölçü olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artış göstererek ilk tahminin biraz altında kaldı. Gıda ve enerji hariç çekirdek PCE göstergesi önceki tahmindeki yüzde 3,7'ye kıyasla yüzde 3,6 arttı.