Ekonomistlerin büyüme tahmini belli oldu

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:04
Ekonomistlerin büyüme tahmini belli oldu
Abone Ol google-news

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2024 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,90 büyüdüğünü tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,20 ile yüzde 7 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,38 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, 14 ekonomistin 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,56 oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın 1. ve 4. çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti.


büyüme haberleri Türkiye ekonomisi haberleri ekonomi haberleri

İlgili Haberler

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisinde

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisinde
EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü

EBRD, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini düşürdü
Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri

Büyüme, enflasyon, faiz ve işsizlik... OECD'den Türkiye tahminleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avukattan skandal soru

Avukattan skandal soru
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Terazi burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Akrep burcu yorumu
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Amasya’da korkunç dolandırıcılık: İstihbaratçı kılığında 2.2 milyon TL çaldı

Amasya’da korkunç dolandırıcılık: İstihbaratçı kılığında 2.2 milyon TL çaldı
Merkez Bankası dövize ne kadar 'müdahale' etti?

Merkez Bankası dövize ne kadar 'müdahale' etti?
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Oğlak burcu yorumu