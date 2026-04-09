ABD ekonomisi frene bastı: Büyüme oranında büyük düşüş

9.04.2026 16:30:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
ABD Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı dördüncü çeyrek büyüme verisini açıkladı. ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüme kaydetti. Nihai veride aşağı yönlü revizyon dikkat çekti.

ABD ekonomisi, 2025’in ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,5 büyüme gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan nihai verilere göre, büyüme oranı önceki tahminlerin altında kaldı.

Şubat ayında yayımlanan öncü tahminde büyümenin yüzde 1,4, mart ayında açıklanan ikinci tahminde ise yüzde 0,7 olacağı öngörülmüştü.

YIL İÇİNDE DALGALI SEYİR

ABD ekonomisi, 2025’in ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daraldıktan sonra ikinci çeyrekte yüzde 3,8, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,4 büyüme kaydetmişti.

Yılın genelinde ise ekonomi yüzde 2,1 oranında büyüdü.

Bir önceki yıl olan 2024’te yüzde 2,8 büyüyen ekonomide, 2025’te büyüme hızında yavaşlama görüldü.

TÜKETİM VE YATIRIMLAR DESTEKLEDİ

Son çeyrekte tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artışlar, reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’daki yükselişe katkı sağladı.

Buna karşın kamu harcamalarındaki azalış ve ihracattaki düşüş, büyümeyi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

REVİZYONDA YATIRIMLAR ETKİLİ OLDU

Dördüncü çeyrek büyüme verisinde yapılan aşağı yönlü revizyonda, yatırımlara ilişkin güncellemeler belirleyici oldu.

