ABD elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyor

02 Ocak 2023 Pazartesi, 15:05

ABD Enerji Bakanlığı'nın Enflasyon Azaltma Yasası ile ülkede 2010 yılında veya sonrasında yeni satın alınan tüm elektrikli ve plug-in hibrit araçlar 7.500 dolara kadar federal gelir vergisi indirimi almaya hak kazanabilir.

Hak kazanılan miktar ise hem gelir vergisine hem de sahip olunan araçtaki elektrikli bataryanın boyutuna bağlı.

Yasa kapsamına giren elektrikli bir araç alan kişinin bu yıl 10 bin dolar gelir vergisi borcu var ise alacağı indirim maksimum 7.500 dolar olacak. Gelir vergisi borcu verilen teşvikten daha düşük olanların ise tüm borcu silinecek kalan tutar için ödeme yapılmayacak ve bir sonraki seneye yansıtılmayacak.

Enflasyon Azaltma Yasası kapsamında yeni federal vergi kredilerinin ayrıntıları electrek.co'nun haberine göre şöyle:

Elektrikli araçlar için federal vergi kredisi 7.500 dolar olarak kalacak.



Yeterlilik için zaman çizelgesi Ocak 2023'ten Aralık 2032'ye on yıl uzatıldı .

. Otomobil üreticileri için 200.000 elektrikli araç satışına ulaştıktan sonra vergi kredisi sınırı kaldırılarak GM, Tesla ve Toyota bir kez daha uygun hale getirildi.

Tasarıdaki dil, vergi kredisinin mali yıl sonundaki vergiler yerine satış noktasında uygulanabileceğini göstermektedir.

Bu, kredinizi bayide önceden alabileceğiniz anlamına gelir, ancak bu koşullar 2024 yılına kadar devreye girmeyebilir.

"Kritik minerallerin" belirli bir yüzdesi Kuzey Amerika'dan veya ABD ile serbest ticaret anlaşması olan ülkelerden gelmelidir.

Fiyatı 25 bin doların altında olan kullanılmış elektrikli araçlar için 4 bin dolarlık yeni federal vergi kredisi

Revize edilen kredi, liste fiyatı 55 bin doların altında olan elektrikli araçlar için geçerlidir.

Liste fiyatı 80 bin dolara kadar olan sıfır emisyonlu minibüs, SUV ve kamyonları da içeriyor.

Yeni kredi ticari filo müşterilerini de kapsıyor.

Federal elektrikli araç vergi kredisi, düzeltilmiş brüt gelirleri 150 bin dolar veya daha az ya da ortak dosyalayanlar için 300 bin dolar olarak bildiren bireyler için geçerli olacaktır.

Yeni kredi, yukarıda özetlenen aynı gereklilikleri karşıladıkları ve 7 kWh üzerinde bir batarya ile donatıldıkları sürece Plug-in Hybrid araçlar (PHEV'ler) için de geçerli olmaya devam edecektir.



